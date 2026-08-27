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JPNN.com Jabar Politik Asyik Melayani Selfie Warga Nagekeo, Seskab Teddy Hampir Tertinggal Rombongan Presiden

Asyik Melayani Selfie Warga Nagekeo, Seskab Teddy Hampir Tertinggal Rombongan Presiden

Kamis, 27 Agustus 2026 – 07:00 WIB
Asyik Melayani Selfie Warga Nagekeo, Seskab Teddy Hampir Tertinggal Rombongan Presiden - JPNN.com Jabar
Seskab Teddy Indra Wijaya melayani antusiasme warga yang mengajaknya bersalaman dan berswafoto saat berada di lokasi pengungsian di Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu (26/8/2026). Foto: Tangkapan layar video.

jabar.jpnn.com, NUSA TENGGARA TIMUR - Ada momen menarik di tengah kunjungan Presiden RI ke lokasi pengungsian terdampak bencana di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (26/8/2026).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya sempat hampir tertinggal dari rombongan Presiden setelah memilih meluangkan waktu untuk menyapa dan melayani ajakan swafoto dari warga.

Peristiwa itu terjadi saat rombongan Presiden tiba di kawasan posko pengungsian.

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Kehadiran para pejabat negara langsung menarik perhatian masyarakat yang sejak awal memadati area tersebut.

Teddy yang berjalan di sekitar tenda pengungsian kemudian dikerumuni warga.

Sejumlah warga memanggil namanya, sementara anak-anak terlihat antusias mendekat untuk sekadar bersalaman maupun berfoto bersama.

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Alih-alih segera kembali ke rombongan, Teddy justru berhenti dan melayani satu per satu warga.

Ia bersalaman, berbincang singkat, hingga memenuhi permintaan warga yang ingin mengabadikan momen melalui kamera telepon genggam.

Momen Seskab Teddy Indra Wijaya saat kunjungan ke Nagekeo. Terlalu asyik melayani ajakan selfie warga, Teddy hampir tertinggal rombongan Presiden Prabowo.
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