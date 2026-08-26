Senyum Anak-Anak Nagekeo Sambut Presiden Prabowo di Tenda Pengungsian

jabar.jpnn.com, NUSA TENGGARA TIMUR - Suasana di tenda pengungsian Lapangan Berdikari, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendadak berubah ramai ketika Presiden Prabowo Subianto datang menemui warga terdampak gempa, Rabu (26/8/2026).

Warga langsung merapat. Sebagian mengabadikan kedatangan Kepala Negara menggunakan telepon genggam, sementara anak-anak terlihat ikut mendekat untuk melihat sosok Presiden dari jarak dekat.

Di tengah kerumunan tersebut, sejumlah anak tampak tersenyum dan antusias ketika Prabowo menyapa mereka.

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Presiden bahkan menyempatkan diri berinteraksi dengan anak-anak yang berada di dalam tenda pengungsian.

Kehadiran Prabowo tidak hanya diisi dengan percakapan bersama warga. Beberapa anak menerima mainan yang dibawa Presiden.

Momen sederhana itu membuat suasana di lokasi pengungsian terasa lebih cair.

Anak-anak yang sebelumnya menjalani hari-hari di tengah keterbatasan akibat bencana terlihat menikmati perjumpaan tersebut.

Bagi mereka, tenda pengungsian kini menjadi bagian dari keseharian setelah gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nagekeo pada 15 Agustus 2026.