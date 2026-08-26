27 PK Golkar Cianjur Deklarasi Dukungan Metty Triantika, Serukan Perubahan

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Ratusan kader Partai Golkar Kabupaten Cianjur yang berasal dari unsur pimpinan kecamatan, pimpinan desa, pengurus DPD, Hasta Karya, serta organisasi pendiri mendeklarasikan dukungan kepada Metty Triantika untuk memimpin DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur masa bakti 2026 - 2031.

Deklarasi yang berlangsung di Hotel Grand Bydiel Cianjur, Selasa (25/8/2026) itu, dihadiri sedikitnya 27 dari 32 Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar se-Kabupaten Cianjur bersama para Ketua Pimpinan Desa (PD), sejumlah pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur, pimpinan Hasta Karya, organisasi kemasyarakatan pendukung, serta unsur organisasi pendiri yang didirikan Partai Golkar.

Dalam pernyataan bersama, peserta menyatakan dukungan kepada Metty lahir dari pertimbangan atas kapasitas, pengalaman, integritas, loyalitas, dan rekam jejak pengabdiannya dalam membesarkan partai serta memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Cianjur.

Mereka menilai pengalaman Metty sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cianjur menunjukkan kemampuannya memimpin lembaga, membangun komunikasi politik, dan memperjuangkan kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat.

Selain dinilai memahami organisasi hingga tingkat akar rumput, Metty juga dipandang memiliki kemampuan mempersatukan seluruh kekuatan partai, membuka ruang regenerasi kader, serta mempersiapkan Golkar Cianjur menghadapi Pemilu 2029.

Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Karangtengah Ade Bunyamin mengaku optimistis dukungan luas dari struktur kecamatan dan desa akan mengantarkan Metty memenangi pemilihan Ketua DPD Golkar Cianjur dalam Musyawarah Daerah (Musda) 2026.

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"Kami yakin Ibu Metty menang. Dukungan yang hadir hari ini bukan sekadar angka, melainkan suara perubahan dari kader-kader di tingkat kecamatan dan desa," kata Ade dalam keterangannya, Rabu (26/8).

Ia berharap panitia dan seluruh pihak yang nantinya terlibat dalam penyelenggaraan Musda dapat menjaga proses pemilihan agar berlangsung demokratis, terbuka, dan sesuai dengan aturan organisasi.