Pemkab Karawang Siapkan Rp6,7 Miliar untuk Pilkades Digital di 67 Desa
jabar.jpnn.com, KARAWANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jawa Barat, menyiapkan anggaran sekitar Rp6,7 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak secara digital di 67 desa pada November 2026.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang, Syaefullah, mengatakan anggaran tersebut merupakan hasil efisiensi dari alokasi anggaran Pilkades serentak yang sebelumnya mencapai Rp12,7 miliar.
"Anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan Pilkades serentak merupakan hasil efisiensi," kata Syaefullah.
Berdasarkan hasil efisiensi tersebut, alokasi anggaran Pilkades serentak disebut berkurang menjadi sekitar Rp6,5 miliar.
Syaefullah memastikan anggaran hasil efisiensi tersebut mencukupi untuk membiayai pelaksanaan Pilkades di 67 desa dengan sistem digital.
Namun, terdapat perbedaan angka dalam keterangan mengenai alokasi anggaran yang disampaikan, yakni sekitar Rp6,7 miliar pada pernyataan awal dan Rp6,5 miliar setelah efisiensi.
Nilai final anggaran perlu mengacu pada dokumen anggaran resmi pemerintah daerah.
Digelar di 67 Desa pada November
Pilkades serentak Karawang 2026 akan digelar digital di 67 desa pada 22 November. Pemkab menyiapkan anggaran sekitar Rp6,7 miliar
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