JPNN.com

JPNN.com Jabar Politik Resmi Jadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Daniel Mutaqien Fokus Kawal Penegakan Hukum

Resmi Jadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Daniel Mutaqien Fokus Kawal Penegakan Hukum

Selasa, 18 Agustus 2026 – 18:10 WIB
Resmi Jadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Daniel Mutaqien Fokus Kawal Penegakan Hukum - JPNN.com Jabar
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Daniel Mutaqien. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Politis muda Partai Golkar H. Daniel Mutaqien Syafiuddin mendapat tugas baru di DPR RI.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat itu kini dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Penugasan tersebut disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Baca Juga:

Daniel mengisi posisi yang sebelumnya ditempati Bendahara Umum DPP Partai Golkar Sari Yuliati. Sari kini mendapat tugas baru sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Penunjukan Daniel merupakan keputusan DPP Partai Golkar yang dituangkan dalam surat keputusan dan ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Bagi Daniel, amanah tersebut menjadi tantangan baru. Sebelumnya, dia telah dua periode menjalankan tugas sebagai anggota Komisi V DPR RI.

Baca Juga:

Kini, Daniel akan menjalankan fungsi pengawasan di Komisi III yang memiliki ruang lingkup strategis, khususnya terkait penegakan hukum, peradilan, dan sejumlah lembaga penegak hukum.

"Amanah ini tantangan baru bagi saya dan tentu akan saya jalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab," kata Daniel dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com.

Ketua Golkar Jabar Daniel Mutaqien mendapat tugas baru sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Ini fokus utamanya.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Daniel Mutaqien Syafiuddin wakil ketua komisi III dpr ri ketua golkar jabar penegakan hukum Indonesia anggota dpr ri dpr ri golkar jabar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU