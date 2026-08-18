Resmi Jadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Daniel Mutaqien Fokus Kawal Penegakan Hukum

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Politis muda Partai Golkar H. Daniel Mutaqien Syafiuddin mendapat tugas baru di DPR RI.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat itu kini dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Penugasan tersebut disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Daniel mengisi posisi yang sebelumnya ditempati Bendahara Umum DPP Partai Golkar Sari Yuliati. Sari kini mendapat tugas baru sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Penunjukan Daniel merupakan keputusan DPP Partai Golkar yang dituangkan dalam surat keputusan dan ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Bagi Daniel, amanah tersebut menjadi tantangan baru. Sebelumnya, dia telah dua periode menjalankan tugas sebagai anggota Komisi V DPR RI.

Kini, Daniel akan menjalankan fungsi pengawasan di Komisi III yang memiliki ruang lingkup strategis, khususnya terkait penegakan hukum, peradilan, dan sejumlah lembaga penegak hukum.

"Amanah ini tantangan baru bagi saya dan tentu akan saya jalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab," kata Daniel dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com.