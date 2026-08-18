Ratusan Mahasiswa UI Gelar Aksi di Bundaran HI, Bawa Tuntutan Soal Ekonomi hingga Ruang Sipil
jabar.jpnn.com, DEPOK - Ratusan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) bergerak menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, untuk mengikuti aksi unjuk rasa pada Selasa (18/8/2026).
Sebelum bertolak ke lokasi aksi, ratusan mahasiswa UI berkumpul di lapangan parkir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI.
Mereka terlihat mengenakan pakaian berwarna hitam yang dipadukan dengan almamater kuning.
Berdasarkan pantauan di lokasi, para mahasiswa kemudian berangkat menuju Jakarta menggunakan angkutan kota (angkot).
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, mengatakan massa mahasiswa UI yang mengikuti aksi mencapai sekitar 500 orang.
Jumlah tersebut disebut bertambah dengan kehadiran mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi lainnya.
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"Mahasiswa UI ada sekitar 500 massa, ditambah mahasiswa dari kampus lain kurang lebih 1.000 mahasiswa," ujar Yatalathof.
Menurut Yatalathof, para mahasiswa membawa sejumlah tuntutan dalam aksi yang mengusung tema "merebut kemerdekaan".
Ratusan mahasiswa UI bergerak menuju Bundaran HI, Jakarta Pusat, untuk mengikuti aksi. Mereka membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah
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