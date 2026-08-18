Dari Bandung, Puluhan Tokoh Nyatakan Mosi Kebangsaan Indonesia, Ini 5 Poin yang Disuarakan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Puluhan tokoh dari berbagai latar belakang berkumpul di Kota Bandung. Mereka menyampaikan Mosi Kebangsaan Indonesia sebagai bentuk keprihatinan, sekaligus seruan moral untuk mengingatkan kembali arah penyelenggaraan Negara Republik Indonesia.

Mosi tersebut dimotori Pimpinan Mosi Kebangsaan Indonesia Abdy Yuhana, bersama Paskah Irianto dan Tavip Ginting.

Penyampaian mosi berlangsung di kawasan Monumen Penjara Banceuy, Kota Bandung, bertepatan dengan momentum 81 tahun perjalanan Indonesia setelah para pendiri bangsa menetapkan fondasi konstitusional negara pada 18 Agustus 1945.

Abdy mengatakan, Mosi Kebangsaan Indonesia lahir dari kegelisahan sejumlah tokoh terhadap berbagai persoalan yang dinilai berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, perjalanan Indonesia dalam satu dekade terakhir menghadirkan sejumlah tantangan, mulai dari ketimpangan ekonomi, persoalan sosial-politik, lingkungan hingga melemahnya kohesi sosial.

“Kami ingin mengingatkan kembali jalannya Negara Republik Indonesia. Proses bernegara ini harus tetap sesuai dengan visi Negara Pancasila,” kata Abdy seusai penyampaian Mosi Kebangsaan Indonesia, Selasa (18/8/2026).

Baca Juga: Atlet Angkat Besi Depok Sabet Medali Perak di Walikota Cup Max Out 2026

Dia menegaskan Pancasila tidak boleh sekadar menjadi simbol, tetapi harus ditempatkan sebagai pijakan dalam setiap proses penyelenggaraan negara.

Termasuk dalam menentukan kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat.