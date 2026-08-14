Menjelang Musda Golkar Cianjur, PK Cibinong Kompak Dukung Metty Triantika

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Kecamatan Cibinong bersama seluruh Pengurus Desa (PD) se-Kecamatan Cibinong menyatakan dukungan kepada Metty Triantika untuk maju sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur dalam Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Cianjur.

Dukungan tersebut diputuskan secara bulat melalui rapat pleno diperluas PK Partai Golkar Kecamatan Cibinong yang digelar di Cibinong, Kabupaten Cianjur, Jumat (14/8/2026).

Rapat dihadiri pengurus PK dan seluruh perwakilan PD Partai Golkar dari desa-desa di Kecamatan Cibinong.

Sejumlah tokoh dan kader senior Golkar setempat turut menghadiri pembukaan pleno, bersama tamu undangan dari PK Partai Golkar kecamatan sekitar serta unsur DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur.

Juru bicara PK Partai Golkar Kecamatan Cibinong, Asikin Permana, mengatakan keputusan mendukung Metty diambil setelah pengurus mendengarkan pandangan para kader dan PD mengenai arah kepemimpinan Golkar Cianjur ke depan.

Menurut dia, aspirasi yang mengemuka dalam pleno tidak hanya berbicara mengenai siapa yang akan menjadi ketua, tetapi juga menyangkut kebutuhan melakukan pembenahan organisasi setelah Musda.

"Teman-teman PK dan PD menginginkan Musda kali ini menghasilkan perubahan. Bukan hanya perubahan di tingkat kabupaten, tetapi juga membawa semangat baru sampai ke kecamatan dan desa," kata Asikin dalam keterangannya, Jumat (14/8/2026).

Ia mengatakan Metty dinilai memiliki pengalaman organisasi, kemampuan kepemimpinan, serta jaringan politik yang diperlukan untuk melakukan konsolidasi partai.