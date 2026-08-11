Ziarah ke Makam Bung Karno, Ono Surono Ingatkan Kader PDIP Jabar soal Politik Kerakyatan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono mengajak seluruh kader partainya kembali meneladani perjuangan Bung Karno, terutama dalam memperjuangkan kedaulatan bangsa dan kepentingan rakyat.

Pesan itu disampaikan Ono saat memimpin jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Barat berziarah ke makam Proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, di Blitar, Jawa Timur, hari ini Selasa (11/8/2026).

Ziarah tersebut turut dihadiri Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, Sekretaris Fraksi Tom Maskun, serta sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar.

Ono mengatakan, ziarah ke makam Bung Karno bukan sekadar agenda seremonial.

Bagi kader PDI Perjuangan, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk kembali merefleksikan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan Bung Karno.

"Ziarah ke makam Bung Karno ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perjuangan belum selesai. Nilai-nilai yang diwariskan Bung Karno harus terus kita hidupkan dalam kerja nyata, terutama keberpihakan kepada rakyat," ujar Ono dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com.

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Menurutnya, Bung Karno telah meletakkan gagasan besar mengenai Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari dalam bidang ekonomi, serta memiliki kepribadian dalam kebudayaan.

Nilai-nilai tersebut, kata Ono, masih relevan untuk menjadi pijakan perjuangan politik di tengah berbagai persoalan yang dihadapi bangsa saat ini.