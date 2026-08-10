Daniel Mutaqien Lantik Sudarsono, Golkar Banjar Bidik 10 Kursi di Pemilu 2029

jabar.jpnn.com, BANJAR - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Daniel Mutaqien Syafiuddin melantik Sudarsono sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Banjar periode 2025-2030.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) V DPD Partai Golkar Kota Banjar yang digelar di Gedung Graha Banjar Idaman (GBI), Sabtu (8/8/2026).

Dalam kesempatan itu, Daniel menegaskan kepemimpinan Sudarsono harus mampu membawa Golkar Kota Banjar mempertahankan status sebagai salah satu kekuatan politik utama di daerah tersebut.

Daniel mengatakan, pergantian kepemimpinan bukan sekadar perubahan struktur organisasi, tetapi harus menjadi momentum memperkuat konsolidasi partai menghadapi agenda politik ke depan.

"Siapapun yang terpilih memimpin harus bisa melanjutkan tren positif sebagai partai pemenang pemilu, baik Pileg maupun Pilkada. Saya akan terus mengawal dan memperjuangkan target-target Partai Golkar di Jawa Barat," kata Daniel dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (10/8/2026).

Daniel juga memberikan target kepada kepengurusan baru Golkar Kota Banjar untuk meningkatkan perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2029.

Saat ini, Golkar Kota Banjar memiliki tujuh kursi di DPRD. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 10 kursi pada pemilu mendatang.

Menurut Daniel, target tersebut harus dibarengi dengan strategi politik yang mampu menjangkau kelompok pemilih muda.