Satu Tahun Mengabdi, PRI Jabar Ingin Jadi Rumah Besar Rakyat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Partai Rakyat Indonesia (PRI) Provinsi Jawa Barat merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-1 dengan menggelar sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat Kota Bandung.

Kegiatan tersebut berlangsung di Sekretariat DPD PRI Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 679, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Sabtu (8/8/2026).

Perayaan satu tahun PRI di Jawa Barat itu diisi dengan senam pagi, pembagian gift, hingga pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pengurus DPD PRI Provinsi Jawa Barat serta seluruh DPC PRI se-Jawa Barat.

Ketua DPD PRI Jawa Barat, Mayjen TNI (Purn.) Ketua dr. S. Bambang Indrasto SpM., SH., M.M mengatakan peringatan HUT ke-1 menjadi momentum bagi PRI untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat.

Dia menegaskan PRI ingin hadir sebagai partai yang terbuka dan menjadikan rakyat sebagai bagian penting dalam setiap langkah politiknya.

"PRI hadir sebagai Rumah Rakyat yang secara terbuka menjadikan rakyat sebagai pemilik partai," kata Bambang.

Bambang menuturkan, PRI Jawa Barat juga berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.