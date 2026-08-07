Perebutan Presidium KAHMI Jabar Dinilai Bisa Buka Jalan Dedi Mulyadi Menuju Pilpres 2029

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemilihan Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Jawa Barat yang digelar hari ini Jumat (7/8/2027), dinilai bukan sekadar agenda organisasi.

Sejumlah kalangan melihat perebutan kursi presidium kali ini memiliki dimensi politik yang lebih luas menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Aktivis HMI, Kundrat Kanda Permana, menilai momentum tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan konsolidasi politik bagi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM, apabila ingin maju dalam kontestasi Pilpres mendatang.

Menurut Kundrat, meningkatnya popularitas Dedi Mulyadi dalam beberapa survei menjadi modal awal yang penting.

Namun, kata dia, modal elektoral saja tidak cukup tanpa dukungan jaringan organisasi dan infrastruktur politik.

"Pilpres 2029 mendatang, Jawa Barat bisa punya calon presiden potensial. Ini angin segar," kata Kundrat dalam keterangan resminya kepada JPNN.com.

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Sekretaris Dewan Pakar KAHMI Garut itu mengatakan, Musyawarah Wilayah (Muswil) KAHMI Jabar menjadi momentum strategis untuk membangun konsolidasi sejak dini.

Dia menyebut ada 16 alumni HMI yang maju sebagai calon anggota presidium untuk memperebutkan tujuh kursi.