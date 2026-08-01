PKB Jabar Dorong Muktamar NU Lahirkan Pemimpin Gabungan Karakter KH Idham Chalid dan Gus Dur

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jawa Barat mendorong lahirnya figur pemimpin Nahdlatul Ulama (NU) yang mampu memadukan karakter kepemimpinan KH Idham Chalid, dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada Muktamar NU mendatang.

Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi umum bertajuk NLA Lecture Series #1 bertema "Menelusuri Jejak Keteladanan Pemimpin NU dari Masa ke Masa" yang digelar di Creative Hall, Kota Bandung, Sabtu (1/8/2026).

Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda mengatakan, NU membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki keluwesan dalam membangun komunikasi dengan berbagai pihak, tetapi tetap dekat dengan aspirasi warga nahdliyin.

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Menurut dia, karakter tersebut tercermin pada KH Idham Chalid dan Gus Dur yang memiliki keunggulan berbeda.

"Saya kira bisa dikombinasikan karakter kepemimpinan Kyai Idham Chalid dan karakter kepemimpinan Gus Dur untuk pemimpin di masa yang akan datang. Jadi Pak Idham Chalid semangatnya sangat lentur, sangat fleksibel. Di saat yang sama kita butuh sosok Gus Dur yang mewakili arus bawah," kata Syaiful Huda.

Dia berharap kepemimpinan NU ke depan mampu menjaga keseimbangan antara otoritas keulamaan dan kemampuan mengelola organisasi.

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Menurutnya, posisi Rais Aam idealnya diisi ulama yang memiliki kharisma dan otoritas keilmuan, sedangkan jajaran tanfidziyah perlu diperkuat figur dengan kapasitas manajerial yang baik.

"Kami sangat berharap otoritas keulamaan bisa menjadi role model di masa yang akan datang. Jadi di level Rais Aam ada otoritas keulamaan yang karismatik, sedangkan di jajaran tanfidziyah melengkapi dengan sosok yang memiliki kemampuan manajerial organisasi yang mumpuni," ujarnya.