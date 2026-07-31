NasDem Jabar Tancap Gas Hadapi Pemilu 2029, Siapkan 8 Program Aksi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - DPW Partai NasDem Jawa Barat mulai memanaskan mesin organisasi untuk menghadapi Pemilu 2029.

Melalui rapat koordinasi dan konsolidasi bersama seluruh DPD Partai NasDem kabupaten/kota se-Jawa Barat di Kantor NasDem Jabar, Jumat (31/7), partai menetapkan delapan program aksi yang wajib dijalankan seluruh struktur, mulai dari tingkat wilayah hingga ranting.

Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat Mamat Rachmat menegaskan delapan program tersebut menjadi pedoman bersama dalam memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Partai NasDem.

"Kita ingin seluruh struktur partai bergerak dalam satu komando. Delapan program aksi ini menjadi pedoman bersama untuk memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Partai NasDem," kata Rachmat dalam keterangannya.

Pada kesempatan tersebut, DPW Partai NasDem Jawa Barat menetapkan delapan program aksi yang akan dilaksanakan secara masif oleh seluruh struktur partai, mulai dari tingkat DPW, DPD, DPC hingga DPRt (ranting).

Kedelapan program tersebut meliputi penguatan struktur partai, penataan dan optimalisasi kantor partai, papanisasi kantor sebagai identitas organisasi, penguatan branding Partai NasDem, perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat melalui program partai.

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Kemudian, pelaksanaan pendidikan politik secara berkelanjutan, percepatan kepemilikan E-KTA Partai NasDem, serta persiapan dan pembinaan bakal calon legislatif (Bacaleg) sebagai bagian dari strategi menghadapi Pemilu 2029.

Menurut Rachmat, delapan program aksi tersebut tidak hanya menjadi target administratif, tetapi juga menjadi ukuran keberhasilan seluruh pengurus dalam membangun organisasi yang semakin kuat, modern, dan dekat dengan masyarakat.