Terpilih Secara Aklamasi, Rusli Prihatevy Kembali Pimpin Golkar Kota Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Musyawarah Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bogor kembali menetapkan Rusli Prihatevy sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor secara aklamasi.

Usai penetapan tersebut, DPD Partai Golkar Jawa Barat menginstruksikan kepengurusan baru untuk meningkatkan perolehan kursi legislatif sekaligus memperkuat kesiapan dalam menghadapi agenda politik mendatang, termasuk upaya meraih posisi di tingkat eksekutif.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Daniel Mutaqien Syafiuddin, mengatakan penetapan Rusli secara aklamasi menjadi modal penting dalam menjaga dan memperkuat soliditas internal partai.

“Mudah-mudahan dengan terpilihnya beliau secara aklamasi ini menyempurnakan kesolidan dan kebersamaan yang sudah terjaga,” ujar Daniel di Bogor, Jumat (31/7/2026).

Golkar Kota Bogor Ditargetkan Raih 10 hingga 11 Kursi

Daniel menyoroti capaian Partai Golkar Kota Bogor yang saat ini menempati posisi kedua dalam perolehan kursi legislatif dengan raihan tujuh kursi.

Pada pemilu berikutnya, DPD Partai Golkar Jawa Barat menargetkan perolehan kursi Golkar Kota Bogor dapat meningkat menjadi 10 hingga 11 kursi.

Selain meningkatkan kekuatan di lembaga legislatif, Golkar juga didorong untuk mempersiapkan strategi dalam menghadapi kontestasi di tingkat eksekutif.