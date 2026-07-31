Tahapan MUKAB IX KADIN Kabupaten Bogor Dimulai, Ini Jadwal dan Syarat Calon Ketua

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bogor resmi memulai tahapan Musyawarah Kabupaten (MUKAB) IX dengan membuka pendaftaran peserta sekaligus bakal calon Ketua KADIN Kabupaten Bogor mulai Jumat (31/7/2026).

MUKAB IX dijadwalkan berlangsung pada 1 September 2026. Forum tertinggi organisasi tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dunia usaha dalam mendukung pembangunan serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor.

Kepastian pelaksanaan MUKAB IX ditetapkan setelah Steering Committee (SC) merampungkan rapat pemantapan tahapan dan jadwal kegiatan di Graha KADIN Kabupaten Bogor.

Ketua Steering Committee MUKAB IX KADIN Kabupaten Bogor, Joy Pendhita, mengatakan MUKAB tahun ini mengusung tema “Kolaborasi dan Sinergi Dunia Usaha Menuju Kabupaten Bogor Istimewa dan Berkelanjutan”.

Menurut Joy, MUKAB IX tidak hanya menjadi forum untuk memilih Ketua KADIN Kabupaten Bogor periode 2026–2031, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah dan kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah.

“MUKAB IX bukan sekadar agenda memilih Ketua KADIN periode 2026–2031. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan gagasan, memperkuat kolaborasi pelaku usaha, dan merumuskan kontribusi nyata KADIN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor,” ujar Joy usai memimpin rapat SC, Jumat (31/7/2026).

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Syarat Bakal Calon Ketua

Dalam rapat tersebut, SC juga menetapkan sejumlah ketentuan dan regulasi yang mengacu pada Peraturan Organisasi (PO) KADIN Indonesia Nomor Skep/215/DP/XI/2024.