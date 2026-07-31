Fathi Gelar Skrining Jantung Gratis bagi Ratusan Warga Bandung dan Cimahi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat I, Fathi menggelar skrining kesehatan jantung, dan mata bagi sekitar 100 warga dalam rangkaian kegiatan reses.

Kegiatan tersebut menyasar masyarakat kategori usia rentan sebagai upaya meningkatkan deteksi dini penyakit jantung melalui Rumah Aspirasi.

"Kalau skrining jantung dilakukan secara mandiri biayanya cukup besar, bisa sekitar Rp1 juta untuk satu kali pemeriksaan. Karena itu kami membantu warga binaan Rumah Aspirasi agar bisa mendapatkan layanan ini secara gratis," ujar Fathi saat ditemui di Rumah Aspirasinya, Jalan Gatot Soebroto, Kota Bandung, Jumat (31/7/2026).

Sekitar 100 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut berasal dari wilayah Dapil Jawa Barat I, yakni Kota Bandung dan Kota Cimahi.

Adapun untuk mengantisipasi apabila ada peserta yang membutuhkan penanganan lanjutan, legislator Partai Demokrat itu telah menyiapkan enam unit ambulans milik Rumah Aspirasi beserta tim dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.

"Kalau ada yang membutuhkan tindak lanjut setelah skrining, kami sudah siapkan enam ambulans, tim dokter, perawat, dan tenaga administrasi. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat," kata Fathi.

Sebanyak tujuh tenaga kesehatan dilibatkan dalam kegiatan tersebut, terdiri atas dokter, perawat, tenaga administrasi, dan petugas pendukung lainnya.

Selain pemeriksaan kesehatan, Fathi mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat sebagai langkah pencegahan penyakit.