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Pilkades Serentak Bekasi 2026: Hari Ini Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Resmi Dibuka!

Rabu, 29 Juli 2026 – 18:00 WIB
Pilkades Serentak Bekasi 2026: Hari Ini Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Resmi Dibuka! - JPNN.com Jabar
Ilustrasi Pilkades. Foto: Ricardo

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Tahapan pendaftaran bakal calon kepala desa dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Bekasi resmi dibuka sejak 26 Juli dan akan berlangsung hingga 2 Agustus 2026.

Pendaftaran dilaksanakan di 154 desa yang akan mengikuti Pilkades Serentak 2026.

Panitia pemilihan di masing-masing desa telah mulai menerima berkas dari warga yang berminat mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa.

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Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Iman Santoso, mengatakan panitia pemilihan di setiap desa telah membuka layanan penerimaan berkas pendaftaran bakal calon kepala desa.

"Panitia pemilihan di masing-masing desa mulai menerima berkas pendaftaran dari sejumlah bakal calon kepala desa yang akan bertarung memperebutkan kursi kepala desa," kata Iman di Cikarang, Rabu (29/7).

Tahapan pendaftaran tersebut mengacu pada Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/SE-96/DPMD tentang Penyesuaian Perubahan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Masa Bakti 2026–2034.

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Setelah masa pendaftaran berakhir, seluruh berkas bakal calon akan menjalani proses pemeriksaan dan verifikasi administrasi.

Tahapan ini dilakukan untuk memastikan kelengkapan, kesesuaian, serta keabsahan dokumen yang disampaikan oleh setiap pendaftar.

Pendaftaran bakal calon kepala desa pada Pilkades Serentak 2026 di 154 desa se-Kabupaten Bekasi resmi dibuka sejak 26 Juli dan berlangsung hingga 2 Agustus 2026
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