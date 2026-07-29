Pemkab Bekasi Alokasikan Rp59,95 Miliar untuk Pilkades Serentak 2026 di 154 Desa

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,95 miliar untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di 154 desa yang tersebar di 17 kecamatan.

Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun 2026 tersebut disiapkan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran, keamanan, serta kualitas seluruh tahapan pemilihan kepala desa.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan besarnya anggaran yang dialokasikan menunjukkan keseriusan pemerintah daerah untuk memastikan Pilkades Serentak 2026 dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

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"Besaran anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin seluruh tahapan pemilihan dapat berlangsung lancar, aman, dan sesuai ketentuan sehingga kualitas pilkades tetap terjaga dengan baik," kata Asep.

Alokasi pembiayaan tersebut mengacu pada Keputusan Bupati Bekasi Nomor 100.3.3.2/KEP.536-DPMD/2026.

Dana Pilkades Serentak 2026 disalurkan kepada pemerintah desa melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung seluruh proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa di masing-masing desa.

Asep menjelaskan anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan penyelenggaraan Pilkades Serentak 2026, di antaranya: