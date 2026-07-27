GMPI Kota Bogor Luncurkan Program Parakanca Strategic untuk Jaring Pemilih Pemula

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) Kota Bogor meluncurkan Program Parakanca Strategic sebagai upaya menjaring dan mengedukasi pemilih pemula agar lebih mengenal politik serta berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Program tersebut diluncurkan melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bertema "Bertemu, Berteman, Bersaudara" yang digelar di Rumah Sirih, Megamendung, Kabupaten Bogor.

Ketua GMPI Kota Bogor Indra Rivai mengatakan, Program Parakanca Strategic dirancang untuk mengajak generasi muda mengenal dan memahami politik secara lebih baik.

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"Pada Pemilu 2029 mendatang, pemilih pemula akan mendominasi hak suara di setiap TPS. Oleh karena itu, GMPI mengajak kawula muda Bogor untuk ikut berpartisipasi dan tidak apatis terhadap politik," ujar Indra.

Ia menjelaskan, kata "Parakanca" dalam bahasa Sunda memiliki arti teman atau sahabat.

Melalui program tersebut, pengurus dan anggota GMPI yang tersebar di 68 kelurahan di Kota Bogor diharapkan dapat mengajak teman dan sahabat mereka untuk turut berpartisipasi dalam menentukan arah masa depan Indonesia, khususnya Kota Bogor.

Kegiatan bimtek tersebut diikuti 60 peserta yang merupakan perwakilan dari enam kecamatan di Kota Bogor. Setiap kecamatan mengirimkan 10 utusan.

"Dalam bimtek ini, kami akan merumuskan rencana strategis yang akan dilakukan," kata Indra.