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JPNN.com Jabar Politik Terima Kunjungan Direktur FBI, Prabowo Terima Pengembalian Artefak Budaya Papua yang Diselundupkan

Terima Kunjungan Direktur FBI, Prabowo Terima Pengembalian Artefak Budaya Papua yang Diselundupkan

Kamis, 23 Juli 2026 – 14:00 WIB
Terima Kunjungan Direktur FBI, Prabowo Terima Pengembalian Artefak Budaya Papua yang Diselundupkan - JPNN.com Jabar
Presiden Prabowo Subianto (kiri) saat menerima kunjungan kehormatan Direktur FBI AS Kash Patel, di Kertanegara, Jakarta, pada Rabu (22/7/2026). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan dari Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat, Kash Patel, di Kertanegara, Jakarta, Rabu (22/7).

Pertemuan tersebut menandai penguatan kerja sama bilateral antar kedua negara, khususnya dalam upaya pengembalian (repatriasi) artefak budaya Indonesia yang diselundupkan ke luar negeri secara ilegal.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur FBI menyerahkan secara langsung sejumlah artefak budaya asal Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto.

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Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa penyerahan ini merupakan hasil kolaborasi nyata antara Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kebudayaan, bersama instansi penegak hukum Amerika Serikat.

"Di samping tentu saja ada pembicaraan sebagai teman, dan juga secara ofisial beliau membawakan artefak budaya yang merupakan kerja sama pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan dengan FBI," ujar Fadli Zon.

Fadli menambahkan, pengembalian ini dilakukan setelah melalui proses uji asal-usul (provenance research).

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Penelitian mendalam tersebut membuktikan bahwa benda-benda budaya itu diselundupkan secara ilegal ke Amerika Serikat sebelum akhirnya berhasil disita oleh pihak FBI.

Warisan Budaya Suku-Suku Papua

Presiden Prabowo terima kunjungan Direktur FBI Kash Patel yang membawa kembali artefak budaya Papua hasil penanganan kasus penyelundupan ilegal ke AS.
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TAGS   presiden prabowo subianto kemenbud fadli zon FBI artefak papua Repatriasi Artefak Indonesia suku dani suku asmat Danau Sentani Pengembalian Benda Cagar Budaya

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