Fantastis, Tingkat Kepuasan Publik Dedi Mulyadi Menyentuh Angka 95 Persen

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kepemimpinan Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat masih mendapatkan tempat yang sangat istimewa di hati masyarakat.

Berdasarkan hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) periode 2-9 Juli 2026 dari 800 responden, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pria yang karib disapa Kang Dedi Mulyadi itu mencapai angka fantastis, yakni 95,4 persen.

Data survei memotret mayoritas mutlak warga Jawa Barat memberikan penilaian positif.

Jika dibedah lebih dalam, sebanyak 39,3 persen responden menyatakan "Sangat Puas" dan 56,1 persen menyatakan "Cukup Puas".

Sebaliknya, kelompok masyarakat yang merasa tidak puas hanya berada di angka yang sangat kecil.

Rincian ketidakpuasan tersebut hanya sebesar 3,8 persen, yang terdiri dari 3,3 persen menyatakan "Kurang Puas" dan hanya 0,5 persen yang menyatakan "Tidak Puas Sama Sekali".

Sementara itu, responden yang memilih tidak menjawab atau rahasia hanya sebesar 0,8 persen.

"Kami menemukan bahwa tingkat kepuasan terhadap Gubernur itu 95%. Evaluasi masyarakat yang positif secara umum terhadap pemerintahan Jawa Barat, terutama yang diwakili oleh Gubernur," ujar Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan saat merilis laporan terbaru LSI di Kota Bandung, Kamis (23/7/2026).