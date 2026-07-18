Muscab V HIPMI Kabupaten Bogor Digelar, Bernard Dwiputra Chandra Calon Tunggal Ketua Umum

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Musyawarah Cabang (Muscab) V Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Bogor resmi digelar di Hotel Lorin, Sentul, Kabupaten Bogor, Sabtu (18/7/2026).

Agenda utama musyawarah tersebut meliputi penyampaian program kerja organisasi sekaligus pemilihan Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Bogor periode 2026-2029.

Dalam pelaksanaan Muscab V, Bernard Dwiputra Chandra menjadi calon tunggal yang diproyeksikan menggantikan Akhmad Hidayat sebagai Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Bogor.

Muscab tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika, Ketua BPD HIPMI Jawa Barat Radityo Egi Pratama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Agus Salim, Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Bogor Rieke Iskandar, serta sejumlah Ketua BPC HIPMI se-Jawa Barat.

Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Barat, Radityo Egi Pratama, mengapresiasi pelaksanaan Muscab V HIPMI Kabupaten Bogor yang berlangsung kondusif.

Menurutnya, situasi tersebut menunjukkan adanya musyawarah dan mufakat di internal organisasi.

"Caketum hanya satu. Mungkin seluruh pengurus sudah bermusyawarah atau bermufakat," ujar Radityo.

Bupati Lampung Selatan itu juga mengingatkan pentingnya inovasi dan kreativitas bagi para pengusaha muda dalam menghadapi tantangan dunia usaha.