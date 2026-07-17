Dian Fahrud Jaman Bagikan 300 Paket Buku Tulis Gratis untuk Siswa SMP Karawang

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Wakil Ketua DPRD Karawang Dian Fahrud Jaman membagikan 300 paket buku tulis gratis kepada siswa di tiga SMP negeri di Kabupaten Karawang.

Bantuan itu diberikan untuk membantu meringankan beban orang tua sekaligus mendukung kebutuhan belajar siswa pada awal tahun ajaran baru.

Paket buku tulis tersebut disalurkan kepada siswa di SMPN 1 Karawang, SMPN 3 Karawang, dan SMPN 7 Karawang.

Selain membagikan alat tulis, Dian juga menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada para siswa penerima manfaat.

Rinciannya, sebanyak 96 siswa di SMPN 1 Karawang, 87 siswa di SMPN 3 Karawang, dan 99 siswa di SMPN 7 Karawang menerima bantuan tersebut.

Menurut Dian, pembagian buku tulis sengaja dilakukan karena kebutuhan perlengkapan sekolah biasanya meningkat saat memasuki tahun ajaran baru.

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"Selain penyerahan PIP, saya juga memberikan paket buku tulis untuk siswa. Terlebih karena saat ini memang sedang memasuki tahun ajaran baru," ujar Dian, dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (17/7/2026).

Ketua DPD Partai NasDem Karawang itu mengatakan, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran orang tua dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak.