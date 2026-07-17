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JPNN.com Jabar Politik Sambut HUT ke-25 Partai Demokrat Kota Bogor Gelar Aksi Bebersih Alun-Alun

Sambut HUT ke-25 Partai Demokrat Kota Bogor Gelar Aksi Bebersih Alun-Alun

Jumat, 17 Juli 2026 – 15:30 WIB
Sambut HUT ke-25 Partai Demokrat Kota Bogor Gelar Aksi Bebersih Alun-Alun - JPNN.com Jabar
DPC Partai Demokrat Kota Bogor menggelar Gerakan Langit Biru Indonesia Asri di Alun-Alun Kota Bogor dalam rangka menyambut HUT ke-25 Partai Demokrat. Kegiatan diisi aksi bersih-bersih bersama kader, legislator, dan masyarakat. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Bogor menggelar aksi bersih-bersih bertajuk "Gerakan Langit Biru Indonesia Asri" di kawasan Alun-Alun Kota Bogor, Jumat (17/7/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat.

Aksi sosial itu diikuti oleh kader dan simpatisan Partai Demokrat Kota Bogor bersama tiga anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Partai Demokrat, yakni Anita Primasari Mongan, H. Subhan dan Rezky Kartika.

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Selama kegiatan berlangsung, para peserta membersihkan area taman, memungut sampah, serta merapikan sejumlah fasilitas umum di sekitar Alun-Alun Kota Bogor yang menjadi salah satu ruang publik bagi masyarakat.

Suasana gotong royong tampak mewarnai kegiatan tersebut. Para peserta mengenakan atribut partai dan membawa perlengkapan kebersihan seperti sapu, kantong sampah, serta alat pengangkut sampah.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Rezky Kartika, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus upaya mengajak masyarakat menjaga ruang publik.

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"Gerakan Langit Biru Indonesia Asri ini adalah wujud komitmen kami untuk terus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya lewat kebijakan di gedung dewan, tetapi juga lewat aksi nyata di lapangan. Alun-alun ini adalah ruang publik milik seluruh warga Bogor, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kebersihannya," ujar Rezky Kartika.

Menurutnya, menjaga kebersihan lingkungan perlu menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya saat kegiatan tertentu.

DPC Partai Demokrat Kota Bogor menggelar Gerakan Langit Biru Indonesia Asri di Alun-Alun Kota Bogor dalam rangka menyambut HUT ke-25 Partai Demokrat
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TAGS   alun-alun kota bogor partai demokrat kota bogor kota bogor hut partai demokrat Gerakan Langit Biru Indonesia Asri dprd kota bogor

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