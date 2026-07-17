Metty Triantika Kantongi Rekomendasi DPP Pengajian Al Hidayah untuk Musda Golkar Cianjur

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Kandidat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur periode 2026–2031, Metty Triantika disebut telah mengantongi surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pengajian Al-Hidayah sebagai bentuk dukungan terhadap pencalonannya pada Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Cianjur.

Surat tersebut memberikan rekomendasi agar Metty Triantika dapat menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur.

Rekomendasi ini mempertimbangkan loyalitas, rekam jejak kepemimpinan, komitmen terhadap pemberdayaan perempuan, serta kompetensi dan integritas yang dimilikinya.

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Tatang Ruhyat sebagai tim pemenangan Metty Triantika mengatakan, dukungan dari organisasi pendiri Partai Golkar tersebut semakin memperkuat optimisme kubu Metty menjelang pelaksanaan Musda.

"Rekomendasi dari DPP Pengajian Al-Hidayah ini menjadi salah satu bukti bahwa Bu Metty mendapatkan kepercayaan dari organisasi yang memiliki sejarah panjang bersama Partai Golkar. Ini tentu menjadi energi positif bagi seluruh tim," kata Tatang dalam keterangannya, Jumat (17/6/2026).

Menurut dia, dengan semakin menguatnya dukungan dari berbagai unsur organisasi dan mayoritas pemilik hak suara, peluang Metty Triantika yang juga Ketua DPD Pengajian Al-Hidayah Provinsi Jawa Barat itu untuk bisa terpilih secara aklamasi, kini semakin terbuka.

"Kami optimistis Musda dapat berlangsung dengan suasana yang sejuk dan demokratis. Bahkan kami berharap dapat berakhir dengan aklamasi sebagai bentuk konsensus bersama demi menjaga soliditas Partai Golkar di Kabupaten Cianjur," ujarnya.

Namun demikian, pria yang akrab disapa Dhea itu berharap seluruh proses Musda dapat berlangsung secara jujur, adil, dan sesuai dengan aturan organisasi tanpa adanya tindakan yang mencederai demokrasi internal partai.