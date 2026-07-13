Penuhi Panggilan Klarifikasi, Ketua PK Golkar Pagelaran Pertanyakan Mekanisme Pemanggilan

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Kecamatan Pagelaran, Ridwan Baehaki, mendatangi Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur untuk memenuhi Surat Panggilan Klarifikasi III, pada Senin (13/7/2026).

Ridwan mengaku tidak dapat bertemu langsung dengan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur TB Mulyana Syahrudin maupun Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur Asep Iwan Gusniardi yang menandatangani surat panggilan tersebut.

Dia menyebut hanya diterima oleh pihak sekretariat.

Ridwan datang didampingi tim kuasa hukum dari Indra & Adi Attorney at Law berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SKK-I&A-AAL/VII/2026 tertanggal 3 Juli 2026.

Sejumlah pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur yang mendukung bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur, Metty Triantika. juga turut hadir.

Ridwan mengatakan kedatangannya merupakan bentuk penghormatan terhadap organisasi.

Namun, dia mempertanyakan mekanisme pemanggilan yang menurutnya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Saya datang karena menghormati organisasi. Tapi sangat disayangkan, yang menerima saya hanya pihak sekretariat. Ketua dan Sekretaris DPD yang menandatangani surat panggilan justru tidak menemui saya," kata Ridwan dalam keterangannya.