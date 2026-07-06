Farhan Respons Keluhan Erwin Tak Pernah Dilibatkan, Begini Penjelasannya

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, merespons pernyataan Wakil Wali Kota, Erwin yang menyebut tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan program pemerintahan.

Farhan mengatakan, dirinya akan segera bertemu dengan Erwin untuk membahas berbagai hal.

Menurutnya, tidak ada persoalan dalam hubungan komunikasi keduanya.

"Nanti saya akan ngobrol sama Pak Erwin. Komunikasinya ya baik-baik saja, nanti saya akan komunikasi dengan Pak Erwin," kata Farhan di Bandung, Senin (6/7/2026).

Farhan menuturkan, Erwin tetap menjalankan aktivitas sebagai Wakil Wali Kota Bandung.

Kata dia, Erwin masih menghadiri berbagai kegiatan pemerintahan serta berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) ketika ada persoalan yang harus diselesaikan.

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Ia menilai pembagian tugas saat ini memang berbeda dibandingkan pada awal masa pemerintahan. Hal tersebut mengacu pada ketentuan dalam peraturan mengenai tugas wakil kepala daerah.

"Pada dasarnya dari Permendagri, tugas wakil kepala daerah itu, apabila diberikan tugas oleh wali kota. Memang sekarang sudah tidak sebanyak dulu karena pemerintahan sudah berjalan," ujarnya.