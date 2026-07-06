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JPNN.com Jabar Politik Wawalkot Bandung Erwin Banyak Mengeluh Tak Dilibatkan, Publik Menanti Kerja Nyata

Wawalkot Bandung Erwin Banyak Mengeluh Tak Dilibatkan, Publik Menanti Kerja Nyata

Senin, 06 Juli 2026 – 17:17 WIB
Wawalkot Bandung Erwin Banyak Mengeluh Tak Dilibatkan, Publik Menanti Kerja Nyata - JPNN.com Jabar
Wakil Wali Kota Bandung Erwin. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wakil Wali Kota Bandung Erwin justru lebih banyak melontarkan keluhan ketimbang menunjukkan kerja konkret di tengah polemik hubungannya dengan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

Alih-alih membeberkan capaian atau langkah nyata yang sudah dilakukan untuk membantu jalannya pemerintahan, Erwin malah mengaku tidak dilibatkan dalam berbagai pembahasan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Erwin menyebut dirinya tidak pernah diajak membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan anggaran, program kerja, hingga rotasi dan mutasi pejabat.

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“Terus terang saja, selama ini saya tidak pernah diajak oleh wali kota mulai dari pembahasan anggaran, perubahan anggaran, APBD, program kerja Kota Bandung, maupun rotasi dan mutasi,” kata Erwin di Balai Kota Bandung, Senin (6/7/2026).

Pernyataan itu memunculkan sorotan karena disampaikan saat publik menanti kontribusi nyata wakil kepala daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Kota Bandung, bukan sekadar keluhan soal minimnya pelibatan dalam pemerintahan.

Erwin juga mengaku tidak mengetahui sejauh mana pelaksanaan program-program Pemkot Bandung karena merasa tak pernah dilibatkan sejak awal menjabat.

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“Kalau berbicara mengenai program-program Kota Bandung, saya memang tidak tahu karena selama ini belum pernah diajak. Sekarang saya bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saya saja,” ujarnya.

Tak hanya itu, Erwin mengungkapkan intensitas pertemuannya dengan Farhan juga sangat minim sejak keduanya dilantik. Dia bahkan menyebut terakhir kali bertemu dengan wali kota hanya dalam rapat pimpinan.

Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengaku tak pernah dilibatkan membahas APBD, program kerja, hingga mutasi. Dia berharap bisa kembali bersinergi dengan Farhan.
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TAGS   Pemkot Bandung wali kota bandung wakil wali kota bandung kepala daerah muhammad farhan wawalkot bandung erwin komunikasi kepala daerah

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