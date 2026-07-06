Sentil Om Zein Soal Lagu 'Lalaki Langit', Dedi Mulyadi: Pejabat Publik Harus Jaga Mulut!

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melayangkan sentilan keras kepada Bupati Saiful Bahri Binzein alias Om Zein.

Dedi mengingatkan agar orang nomor satu di kabupaten tersebut lebih menjaga lisan dan tidak sembarangan mengumbar masa lalu kelamnya ke hadapan publik.

Menurut Dedi, ketika seseorang sudah menjadi pejabat negara, setiap ucapan dan tindakan bukan lagi urusan privat, melainkan milik publik yang harus dipertanggungjawabkan.

Teguran ini disampaikan Dedi Mulyadi saat berdialog langsung dengan Om Zein di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi. Pertemuan ini sengaja digelar menyusul gaduhnya kontroversi lagu Lalaki Langit, Lalanang Bejat yang dinyanyikan Om Zein hingga memicu gelombang kritik dari masyarakat.

Dalam obrolan tersebut, Dedi langsung menembak Om Zein dengan pertanyaan apakah lirik lagu tersebut merupakan cerminan masa lalunya. Tanpa aling-aling, Om Zein mengakuinya.

"Jadi cerita tentang diri saya, waktu mudanya nakal sebelum jadi bupati itu nakal," ujar Om Zein blak-blakan.

Om Zein berkilah bahwa lagu itu sebenarnya hanya refleksi fase kehidupan kelamnya di masa lalu, jauh sebelum dirinya dipercaya masyarakat memimpin daerah.

Mendengar pengakuan jujur tersebut, Dedi Mulyadi langsung memberikan pandangan yang lebih menohok.