Lingkar 98 Jabar Dukung Program Presiden Prabowo

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Lingkar 98 Jawa Barat bersama 98 Resolution Network menyerukan pentingnya transformasi demokrasi ekonomi sebagai kelanjutan agenda reformasi yang telah berlangsung selama 28 tahun.

Organisasi tersebut menilai kemajuan demokrasi politik harus diikuti dengan pemerataan kesejahteraan melalui demokrasi ekonomi yang berpihak kepada rakyat.

Seruan itu disampaikan dalam Pernyataan Politik Kebangsaan bertajuk 'Melanjutkan Agenda Reformasi Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi' yang dibacakan Hadi Gunadi di Kota Bandung, Senin (6/7/2026).

Dalam pernyataan tersebut, Lingkar 98 Jabar menyampaikan delapan poin sikap terkait arah pembangunan nasional.

Organisasi itu menilai reformasi telah membawa perkembangan positif di bidang demokrasi politik, tetapi belum sepenuhnya menghadirkan demokrasi ekonomi yang melibatkan akses, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Ketua Lingkar 98 Jabar, Agus Teddy Sumantri mengatakan, demokrasi politik harus berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi agar tujuan reformasi benar-benar tercapai.

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"Selama 28 tahun reformasi, demokrasi politik berkembang cukup baik. Namun, demokrasi ekonomi masih menjadi pekerjaan besar. Demokrasi tidak cukup hanya menghadirkan kebebasan memilih, tetapi juga harus memastikan kekayaan negara dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945," kata Agus.

Lingkar 98 Jabar juga menyatakan dukungan terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.