Gegara Hal Ini DPRD Kota Bogor Minta Perwali Tentang Perda LGBT Segera Diterbitkan!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, mendesak Wali Kota Bogor segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai aturan teknis pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S).

Menurut Dedi, keberadaan Perwali diperlukan agar Perda P4S yang telah disahkan sejak 2021 dapat diimplementasikan secara lebih operasional oleh perangkat daerah.

Desakan tersebut disampaikan setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.

Dedi menilai substansi dalam lampiran peraturan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pelaksanaan regulasi yang telah dimiliki.

"Perda P4S sudah disahkan sejak 2021. Artinya, Kota Bogor tidak mulai dari nol. Yang kita butuhkan sekarang adalah keberanian eksekutif untuk menerbitkan Perwali agar perda ini tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi benar-benar bekerja melindungi masyarakat," kata Dedi dalam keterangannya.

Ia berpendapat, Perwali diperlukan untuk mengatur mekanisme pencegahan, pembinaan, pengawasan, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, serta perlindungan keluarga secara lebih rinci.

Menurut Dedi, pemerintah daerah juga perlu mengambil langkah preventif terhadap berbagai persoalan sosial melalui penguatan edukasi keluarga, pendampingan masyarakat, pengawasan ruang publik, serta perlindungan anak dan remaja.

"Ini bukan soal membenci orang. Ini soal negara dan daerah hadir melindungi keluarga, anak-anak, remaja, dan masyarakat dari kampanye perilaku seksual berisiko yang makin terbuka dan terorganisir. Pemerintah harus punya instrumen yang jelas," ujarnya.