Jelang Musda Golkar Cianjur, Pengurus PK Cikalongkulon Laporkan Asep Iwan Gusniardi ke DPP

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Pengurus PK Partai Golkar Kecamatan Cikalongkulon berencana melaporkan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur, Asep Iwan Gusniardi, ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Selain menempuh mekanisme internal partai, mereka juga menyiapkan gugatan ke pengadilan terkait dugaan pelanggaran mekanisme organisasi menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur.

Rencana pelaporan itu disampaikan melalui tim kuasa hukum Indra & Adi Attorney at Law yang telah menerima surat kuasa khusus dari Daryanto, salah seorang pengurus PK Partai Golkar Kecamatan Cikalongkulon.

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Juli 2026, kuasa hukum diberikan kewenangan untuk mewakili kliennya menyampaikan laporan kepada DPP Partai Golkar serta menempuh langkah hukum yang dianggap perlu.

Kuasa hukum menilai terdapat dugaan pelanggaran mekanisme organisasi terkait pelaksanaan rapat pleno dan pengangkatan Ketua PK menjelang Musda.

Menurut pelapor, tindakan tersebut diduga tidak sesuai dengan Juklak Nomor JUKLAK-02/DPP/GOLKAR/IV/2025 tentang Penyelenggaraan Musyawarah-Musyawarah Partai Golkar di Daerah, khususnya mengenai tata kelola kepengurusan dan kewenangan pengambilan keputusan organisasi.

Advokat Adi Supriadi mengatakan sengketa tersebut bukan sekadar persoalan pergantian kepengurusan di tingkat kecamatan, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap norma hukum organisasi yang menjadi landasan setiap tindakan administratif di tubuh partai.

"Partai politik merupakan badan hukum yang seluruh kebijakan organisasinya wajib berpedoman pada AD/ART, peraturan organisasi, dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku. Apabila terdapat tindakan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka koreksinya harus dilakukan melalui mekanisme organisasi maupun mekanisme hukum. Kepastian hukum dan legalitas harus menjadi dasar setiap keputusan organisasi," kata Adi, dalam keterangannya, Minggu (5/7/2026).