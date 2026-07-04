Gebrakan Fathi Demokrat, Luncurkan Bank Kafan Gratis untuk Warga Bandung dan Cimahi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Fathi, meluncurkan inovasi program sosial yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, yakni "Bank Kafan".

Program ini dipusatkan di Rumah Aspirasi, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, sebagai bentuk kepedulian bagi warga di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi).

Fathi menuturkan, program ini lahir dari keprihatinannya setelah melihat fakta di lapangan bahwa masih banyak warga kurang mampu yang kesulitan membiayai pengurusan jenazah.

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"Kami menemukan banyak masyarakat di dapil ini yang ketika ada anggota keluarganya meninggal dunia, justru bingung mencari kain kafan. Bahkan ada yang sampai harus berutang sana-sini. Ini sangat menyedihkan," ujar Fathi di sela peresmian Bank Kafan, Sabtu (4/7/2026).

Melalui program ini, masyarakat yang tengah berduka bisa mendapatkan paket kain kafan secara cuma-cuma alias gratis.

Paket yang diberikan pun sudah lengkap untuk proses pemulasaraan jenazah, meliputi kain kafan, kapas, hingga kamper.

"Warga yang membutuhkan tinggal datang langsung ke Rumah Aspirasi. Syaratnya sangat mudah, hanya perlu pencocokan KTP saja untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang warga Bandung atau Cimahi," ujar politikus Partai Demokrat tersebut.

Hingga saat ini, Fathi menuturkan, telah menyalurkan hampir 20.000 paket kain kafan pada tahap awal. Program ini ditargetkan bisa menjangkau sekitar 1.596 RW di seluruh wilayah Kota Bandung.