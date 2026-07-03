24 PK Golkar Cianjur Deklarasi Dukung Metty Triantika, Aroma Aklamasi di Musda Menguat

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Dukungan terhadap Metty Triantika sebagai calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur periode 2026–2031 terus menguat.

Sebanyak 24 dari 32 Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar se-Kabupaten Cianjur secara resmi mendeklarasikan dukungan dalam rapat konsolidasi pemenangan yang digelar di Balai Pertemuan Losier Cafe Saung Nikmat, Cianjur, Kamis (2/7/2026).

Rapat konsolidasi tersebut dihadiri para Ketua dan Sekretaris PK Partai Golkar dari berbagai kecamatan, jajaran organisasi sayap,dan para kader.

Baca Juga: PSGC Ciamis Resmi Jadi Tim Satelit Persib Bandung

Kehadiran mayoritas pemegang hak suara di tingkat kecamatan itu dinilai menjadi sinyal kuat menguatnya konsolidasi internal menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur.

Deklarasi dibacakan oleh Muhamad Irfan Toyalisi dari Angkatan Muda Partai Golkar Kabupaten Cianjur bersama Rio Anggun Candra, Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Kecamatan Kadupandak.

Dalam deklarasi tersebut, para kader menyatakan dukungan penuh kepada Metty Triantika karena dinilai memiliki integritas, pengalaman organisasi, kapasitas kepemimpinan, serta rekam jejak yang mampu membawa Partai Golkar Kabupaten Cianjur menjadi semakin solid, modern, dan dicintai masyarakat.

Baca Juga: Dinkes Depok Sebut Baru 40 Persen SPPG yang Mengantongi SLHS

Mereka juga berkomitmen mengawal pelaksanaan Musda secara demokratis, menjaga persatuan partai, serta menolak segala bentuk politik fitnah dan provokasi.

Dalam sambutannya, Metty menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh para kader.