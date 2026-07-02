Sambut Pilkades Serentak September 2026, Pemkab Bekasi Kebut Validasi Data Pemilih di 154 Desa

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, bergerak cepat melakukan akselerasi validasi data pemilih di 154 desa.

Langkah ini diambil sebagai bentuk kesiapan matang menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 20 September 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Iman Santoso, mengungkapkan bahwa hingga saat ini progres pengumpulan data berjalan positif.

Sebanyak 99 desa tercatat telah menyerahkan data kependudukan mereka untuk memasuki tahapan penguatan dan validasi.

"Konsep penyatuan satu data yang diminta Pak Gubernur masih berjalan. Dari 154 desa, sampai kemarin sudah 99 desa menyerahkan data untuk penguatan data pemilih," ujar Iman.

Iman menjelaskan, konsep penyatuan data ini dirancang agar tidak merepotkan warga. Masyarakat tidak perlu menyerahkan kembali dokumen kependudukan fisik mereka.

Pemerintah daerah hanya akan mencocokkan data makro yang telah dimiliki oleh dinas terkait dengan data riil yang dipegang oleh panitia penyelenggara di tingkat desa.

Proses krusial ini bertujuan untuk memastikan validitas kepemilikan hak suara. Dengan demikian, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan pada hari pencoblosan nanti benar-benar akurat dan bebas dari potensi sengketa.