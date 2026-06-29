46 Desa di Cianjur Siap Gelar Pilkades Digital 2026, Ini Tahapan dan Jadwalnya

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 yang akan digelar di 46 desa yang tersebar di 22 kecamatan.

Untuk pertama kalinya, proses pemilihan akan menerapkan sistem digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan transparansi penyelenggaraan.

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Dendi Rinaldi, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat persiapan yang diawali dengan pembentukan formatur calon panitia Pilkades tingkat kabupaten.

Menurut Dendi, panitia tingkat kabupaten melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur sebagai ketua. Sementara itu, DPMD Cianjur bertindak sebagai sekretariat penyelenggara.

"Pemerintah menargetkan Surat Keputusan (SK) Bupati Cianjur terkait penyelenggaraan Pilkades Serentak 2026 dapat diterbitkan pada Juli 2026," kata Dendi di Cianjur, Minggu.

Ia menjelaskan, setelah panitia tingkat desa dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masing-masing panitia diwajibkan menyampaikan kebutuhan operasional hingga proses pelantikan kepala desa terpilih.

Saat ini, pemerintah daerah masih menyusun SK Bupati yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan Pilkades, termasuk jadwal pelaksanaan dan mekanisme penggunaan sistem digital dalam proses pemungutan suara.

Selain pembentukan panitia, desa-desa peserta Pilkades juga mulai melakukan pendataan awal Daftar Pemilih Sementara (DPS).