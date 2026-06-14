PKB Jabar Fest, Gus Muhaimin: Kita Tak Butuh Pemimpin Pencitraan!

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya politik yang hadir di tengah masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, serta kerja-kerja kemanusiaan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

Pesan tersebut disampaikan Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Gus Muhaimin dalam kegiatan PKB Jabar Fest dan Inaugurasi Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) PKB se-Jawa Barat di Youth Centre Arcamanik, Kota Bandung, Minggu (14/6/2026).

Di hadapan sekitar 11 ribu pengurus DPAC PKB se-Jawa Barat yang mengikuti kegiatan secara luring maupun daring, Gus Muhaimin menyampaikan optimisme terhadap peran generasi muda dalam menentukan arah masa depan bangsa.

“Luar biasa. Saya bersyukur, 11 ribu anak-anak muda ini siap menggantikan kami semua untuk memimpin republik ini dengan baik,” ujar Gus Muhaimin.

Ia menegaskan bahwa harapan agar para Ketua DPAC menjadi pemimpin masa depan bukan sekadar slogan politik.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan lebih banyak figur pemimpin yang memiliki integritas, keteladanan, dan kemampuan bekerja secara nyata untuk masyarakat.

Muhaimin menilai kader-kader muda PKB memiliki peluang besar untuk mengisi kebutuhan kepemimpinan nasional melalui pengabdian yang konsisten dan dekat dengan rakyat.

“Kita tidak sedang mencari kepemimpinan pencitraan. Yang kita cari adalah kepemimpinan yang benar-benar bekerja dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” katanya.