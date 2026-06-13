PKB Jabar Fest 2026 Jadi Ajang Konsolidasi dan Pelayanan Sosial, Gus Muhaimin Dijadwalkan Hadir

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat bakal menggelar PKB Jabar Fest 2026 dan Inagurasi DPAC PKB se-Jawa Barat di Youth Centre Arcamanik, Kota Bandung, Minggu (14/6/2026).

Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin dijadwalkan menghadiri kegiatan bertajuk "Padamu Jawa Barat PKB Berkhidmat" tersebut.

Sekretaris DPW PKB Jawa Barat Acep Jamaludin mengatakan, agenda itu menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penguatan pelayanan sosial dan kemanusiaan PKB kepada masyarakat.

"Selain menjadi momentum pengukuhan kepengurusan DPAC PKB tingkat kecamatan, acara ini juga menampilkan berbagai program pelayanan sosial yang selama ini dijalankan PKB untuk masyarakat," kata Acep dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).

Acep menjelaskan rangkaian kegiatan diawali dengan agenda outdoor pada pukul 13.00 hingga 14.00 WIB.

Pada sesi tersebut, Gus Muhaimin akan meninjau sejumlah booth pelayanan sosial yang disiapkan DPW PKB Jawa Barat, di antaranya Pasar Murah, Gerak Tanggap Darurat, Amplified Nation, BAZAS, Foodbank, Bedah Rumah PKB, Beasiswa PKB, Student Goes To Parliament, hingga Putri Hijabfluencer.

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan main event di dalam ruangan yang berlangsung pukul 14.00 hingga 16.20 WIB.

Sejumlah agenda utama akan digelar, mulai dari peluncuran maskot PKB, pengukuhan DPAC PKB se-Jawa Barat, pemberian penghargaan kepada lembaga-lembaga keumatan berprestasi, penyampaian mandat perjuangan oleh Ketua Umum DPP PKB, hingga aksi solidaritas untuk Gaza, Palestina.