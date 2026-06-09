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JPNN.com Jabar Politik Dian Fahrud Jaman: Kami Sejalan dengan Bupati Karawang Usut Dugaan Pesta Gay

Dian Fahrud Jaman: Kami Sejalan dengan Bupati Karawang Usut Dugaan Pesta Gay

Selasa, 09 Juni 2026 – 13:25 WIB
Dian Fahrud Jaman: Kami Sejalan dengan Bupati Karawang Usut Dugaan Pesta Gay - JPNN.com Jabar
Wakil Ketua DPRD Karawang Dian Fahrud Jaman. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Wakil Ketua DPRD Karawang Dian Fahrud Jaman mendukung langkah tegas Bupati Karawang Aep Syaepuloh dalam menyikapi viralnya video dugaan pesta komunitas sesama jenis, di salah satu tempat hiburan malam (THM).

Menurut Dian, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut moralitas masyarakat dan masa depan generasi muda di Karawang.

"Kita sebagai perwakilan rakyat tentunya tidak diam. Apa yang diutarakan oleh Bupati Karawang kami dukung agar persoalan yang menyangkut moralitas dan masa depan generasi ini bisa diselesaikan," kata Dian dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, Senin (8/6/2026).

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Dia menegaskan, DPRD Karawang sejalan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam menyikapi kasus yang tengah menjadi sorotan publik tersebut.

Dian mengungkapkan, saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemkab Karawang guna memastikan kronologi kejadian sekaligus memvalidasi informasi yang beredar luas di media sosial.

Selain itu, DPRD Karawang juga mendukung langkah Satpol PP yang akan memanggil pengelola tempat hiburan malam yang diduga menjadi lokasi berlangsungnya kegiatan tersebut.

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Menurutnya, seluruh pihak yang berkaitan harus dimintai keterangan agar persoalan itu tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat.

"Bila memang itu terjadi di Karawang, pihak-pihak yang berkaitan harus segera dipanggil," tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Karawang Dian Fahrud Jaman meminta kasus pesta gay diusut tuntas karena menyangkut moralitas dan masa depan generasi muda.
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TAGS   dprd karawang wakil ketua dprd karawang Dian Fahrud Jaman pesta sesama jenis pesta gay bupati karawang pemkab karawang

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