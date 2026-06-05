Mukota VIII Kadin Kota Bogor Dimulai, Biaya Pendaftaran Calon Ketua Rp350 Juta

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Panitia Pemilihan melalui Steering Committee (SC) Musyawarah Kota (Mukota) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor resmi membuka pendaftaran dan pengambilan formulir bagi bakal calon Ketua Kadin Kota Bogor periode 2026–2031.

Pembukaan tahapan pencalonan tersebut menandai dimulainya proses regenerasi kepemimpinan organisasi pengusaha terbesar di Kota Bogor.

Proses pendaftaran telah dibuka sejak 29 Mei 2026 dan akan berlangsung hingga 10 Juni 2026.

Ketua Steering Committee (SC) Mukota VIII Kadin Kota Bogor, Ridhani Agustina atau yang akrab disapa Dhani Rose, mengatakan seluruh tahapan pencalonan telah disusun secara sistematis guna menjamin transparansi dan profesionalitas pelaksanaan Musyawarah Kota.

"Untuk pembukaan pendaftaran bakal calon Ketua Kadin dimulai dari tanggal 29 Mei 2026 sampai dengan 10 Juni 2026. Selanjutnya, batas akhir pengembalian aplikasi beserta berkas ditetapkan pada 10 Juni hingga 16 Juni 2026," ujar Dhani Rose di Graha Kadin Kota Bogor, Jumat (5/6/2026).

Setelah proses pengembalian berkas selesai, panitia akan melakukan verifikasi administrasi dan kelayakan calon.

Hasil verifikasi dijadwalkan diumumkan pada 18 Juni 2026 atau sekitar sepekan sebelum pelaksanaan Mukota VIII Kadin Kota Bogor.

Menurut Dhani, panitia menetapkan sejumlah persyaratan administratif dan organisasi yang wajib dipenuhi oleh setiap bakal calon ketua.