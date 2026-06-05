Dari Anak Guru dan Tukang Kayu, Arwinsyah Putra Siap Maju sebagai Calon Ketua Kadin Kota Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Bursa pemilihan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor semakin dinamis. Arwinsyah Putra secara resmi mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua Kadin Kota Bogor dalam acara yang digelar di PADRA Padel, Kota Bogor, Jumat (5/6/2026).

Dalam deklarasi tersebut, Arwinsyah mengusung visi bertajuk "Kadin Bersatu, Menuju Bogor Beres, Bogor Maju" sebagai landasan untuk membawa organisasi menjadi lebih inklusif dan berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Usai deklarasi, Arwinsyah bersama tim pemenangan langsung menuju Graha Kadin Kota Bogor untuk menyerahkan berkas pendaftaran sebagai calon ketua.

"Hari ini, Alhamdulillah, kami sudah melakukan deklarasi. Saya diberikan amanah untuk maju sebagai calon Ketua Kadin Kota Bogor. Setelah deklarasi ini, agenda langsung dilanjutkan ke pendaftaran calon Ketua Kadin di Graha Kadin Kota Bogor," ujar Arwinsyah kepada wartawan.

Arwinsyah menegaskan komitmennya untuk menjadikan Kadin sebagai organisasi yang terbuka dan mampu merangkul seluruh pelaku usaha dari berbagai sektor.

Menurutnya, Kadin harus menjadi rumah bersama yang nyaman bagi para pengusaha sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan ekonomi.

"Kadin harus menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh pengusaha di Kota Bogor. Lintas sektor semua kami rangkul. Kadin juga harus memosisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah yang baik," katanya.

Terkait program kerja, Arwinsyah menyatakan bahwa visi, misi, dan program unggulan akan dipaparkan secara lebih rinci pada Musyawarah Kota (Mukota) Kadin Kota Bogor mendatang.