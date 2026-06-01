Pilkades Serentak 2026 di Bekasi Terapkan TPS Digital, Data Pemilih Jadi Fokus Utama

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan bahwa pemutakhiran data penduduk menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 yang akan digelar di 154 dari total 179 desa di wilayah tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, mengatakan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi fondasi utama untuk memastikan proses pemilihan berjalan lancar, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pemerintah daerah mendorong aparatur desa untuk segera melakukan pemutakhiran data penduduk guna memastikan kelancaran jalannya proses pemilihan," kata Endin.

Pilkades 2026 Jadi Percontohan Sistem Digital

Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Bekasi akan menghadirkan inovasi baru melalui penerapan sistem digital pada proses pemungutan suara.

Setiap desa yang menyelenggarakan Pilkades akan memiliki satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) digital sebagai bagian dari proyek percontohan atau pilot project penerapan sistem pemilihan berbasis teknologi.

Menurut Endin, penerapan TPS digital membutuhkan dukungan data pemilih yang valid agar proses pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan secara optimal.

"Kewajiban kita saat ini mengumpulkan data berupa Kartu Keluarga yang akan diinput langsung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini adalah langkah positif untuk memastikan data pemilih nantinya benar-benar akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.