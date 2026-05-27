Reses Karina Soerbakti di Bogor Tengah dan Timur, Warga Soroti Lapangan Kerja hingga Fasilitas Kesehatan

Rabu, 27 Mei 2026 – 11:00 WIB
Anggota DPRD Kota Bogor, Karina Soerbakti berfoto bersama warga di sela kegiatan resesnya di Kecamatan Bogor Tengah dan Timur. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Anggota DPRD Kota Bogor, Karina Soerbakti, memanfaatkan masa reses untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihannya.

Dalam sepekan terakhir, politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengunjungi tiga wilayah, yakni Kelurahan Gudang dan Kelurahan Babakan di Kecamatan Bogor Tengah, serta Kelurahan Baranangsiang di Kecamatan Bogor Timur.

Dalam kegiatan tersebut, persoalan lapangan pekerjaan, pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga perbaikan sarana lingkungan menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan warga.

Saat berdialog dengan warga di Kelurahan Gudang, masyarakat meminta perhatian terhadap kondisi fasilitas umum, khususnya musala dan posyandu yang dinilai memerlukan perbaikan.

Karina mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti berbagai masukan tersebut melalui survei lapangan dan koordinasi dengan pihak terkait.

“Tadi saya mendengar beberapa aspirasi terkait posyandu dan musala. Tim akan segera melakukan survei dan saya akan mengupayakan solusi terbaik untuk warga,” ujar Karina.

Ia menilai kegiatan reses menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung kepada wakil rakyat.

“Reses ini adalah momen yang ditunggu-tunggu karena saya bisa bertemu langsung dengan warga. Ini waktunya masyarakat menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan mereka,” katanya.

