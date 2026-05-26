Warga Kelurahan Gudang Minta Perbaikan Musala dan Posyandu saat Reses DPRD Kota Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Warga Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan perbaikan fasilitas umum saat kegiatan reses Anggota DPRD Kota Bogor, Karina Soerbakti, Kamis (21/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, warga meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi musala dan posyandu yang dinilai membutuhkan perbaikan.

Karina Soerbakti mengatakan aspirasi masyarakat tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui survei lapangan oleh timnya sebelum dibahas lebih lanjut di DPRD Kota Bogor.

“Tadi saya mendengar beberapa aspirasi terkait posyandu dan mushola di sini. Tim akan segera melakukan survei, dan saya akan menyuarakan solusi terbaik untuk warga,” kata Karina di Kelurahan Gudang.

Menurut dia, kegiatan reses menjadi momentum penting bagi anggota legislatif untuk bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi warga.

“Reses ini adalah momen yang ditunggu karena bisa bertemu langsung dengan warga. Ini waktunya masyarakat menyampaikan aspirasi,” ujarnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai mendengarkan keluhan masyarakat bukan sekadar tugas politik, melainkan bentuk tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat.

Ia mengaku pertemuan dengan warga menjadi sumber motivasi untuk terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat, khususnya terkait kesejahteraan, kesehatan perempuan dan anak, serta penguatan ekonomi lokal.