JPNN.com

JPNN.com Jabar Politik KPK, Kemendagri dan Kemendikdasmen Luncurkan Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Pelajar

KPK, Kemendagri dan Kemendikdasmen Luncurkan Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Pelajar

Senin, 11 Mei 2026 – 21:00 WIB
KPK, Kemendagri dan Kemendikdasmen Luncurkan Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Pelajar - JPNN.com Jabar
Ilustrasi Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK) bagi pelajar di berbagai jenjang pendidikan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK) bagi pelajar di berbagai jenjang pendidikan.

Peluncuran tersebut dilakukan di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Senin (11/5/2026), sebagai upaya memperkuat pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sejak usia dini.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto menegaskan pendidikan menjadi ruang paling strategis dalam membentuk karakter bangsa dan membangun budaya integritas.

Baca Juga:

“Pendidikan harus menjadi fondasi membangun generasi berintegritas. Karena itu, penguatan integritas pendidikan dari pusat hingga daerah harus memiliki arah dan semangat yang sama,” ujar Setyo.

KPK menilai penguatan integritas di sektor pendidikan masih menjadi pekerjaan besar bersama.

Hal tersebut mengacu pada hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang menunjukkan Indeks Integritas Pendidikan berada di angka 69,50 dari skala 100.

Baca Juga:

Nilai tersebut menunjukkan sistem integritas pendidikan mulai terbentuk, tetapi belum sepenuhnya menjadi budaya yang konsisten di seluruh ekosistem pendidikan.

Karena itu, pendidikan antikorupsi diposisikan sebagai strategi hulu negara dalam membangun fondasi karakter dan integritas generasi masa depan.

KPK bersama Kemendagri dan Kemendikdasmen meluncurkan Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK) bagi pelajar di berbagai jenjang pendidikan
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pendidikan antikorupsi buku pendidikan antikorupsi Kemendikdasmen bahan ajar pendidikan antikorupsi integritas pendidikan kemendagri kpk

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU