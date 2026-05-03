Jalankan Misi Pengamanan, 450 Prajurit Yonif 315/Garuda Diberangkatkan ke Perbatasan Papua Nugini

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sebanyak 450 prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) 315/Garuda resmi diberangkatkan untuk menjalankan tugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia–Papua Nugini (Satgas Pamtas RI–PNG).

Mereka akan mengemban tugas menjaga kedaulatan negara selama satu tahun ke depan.

Upacara pemberangkatan digelar di Markas Yonif 315/Garuda, Kota Bogor, pada Sabtu (2/5/2026), dan turut disaksikan oleh Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin.

Dalam kesempatan tersebut, Jenal Mutaqin menyampaikan pesan kepada seluruh prajurit agar senantiasa menjaga kondisi fisik dan mental selama menjalankan tugas di wilayah perbatasan.

“Selamat bertugas. Tetap bawa nama baik Indonesia di mana pun berada. Laksanakan tugas dengan penuh kebanggaan,” ujarnya.

Selain menjaga keamanan wilayah perbatasan secara mobile, para prajurit juga akan melaksanakan pembinaan teritorial.

Kegiatan tersebut mencakup program ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur desa guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sementara itu, Komandan Korem (Danrem) 061/Suryakancana, Thomas Rajunio, dalam arahannya menegaskan bahwa penugasan ini merupakan kehormatan bagi setiap prajurit TNI.