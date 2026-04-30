DPD NasDem Karawang Serahkan Santunan Rp42 Juta untuk Keluarga Kader Berdedikasi Tinggi

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Karawang menyerahkan santunan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp42 juta kepada keluarga almarhum H. Oha, salah satu kader yang dikenal memiliki dedikasi tinggi terhadap partai.

Santunan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPD NasDem Karawang, Dian Fahrud Jaman, kepada ahli waris, yakni istri almarhum, Hj. Odah. Prosesi penyerahan berlangsung haru, mengingat almarhum dikenal aktif dan loyal dalam berbagai kegiatan partai.

Dian Fahrud Jaman mengatakan, pemberian santunan ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus tanggung jawab partai terhadap kader yang telah berjuang.

“Almarhum H. Oha adalah sosok kader dengan dedikasi luar biasa. Santunan sebesar Rp42 juta ini bukan sekadar bantuan, tetapi juga bentuk penghargaan atas perjuangan beliau selama ini bersama Partai NasDem. Kami tidak akan melupakan jasa-jasa almarhum,” ujar Dian dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (30/4/2026)

Ia juga menegaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh kader sebagai upaya memberikan rasa aman bagi keluarga yang ditinggalkan.

Sementara itu, Hj. Odah menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Partai NasDem Karawang dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Partai NasDem Karawang dan BPJS Ketenagakerjaan. Perjuangan suami saya terhadap partai memang sangat luar biasa. Kami merasa diperhatikan dan sangat terbantu,” kata Dian.

Diketahui, almarhum H. Oha meninggal dunia pada 6 April 2026. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga serta rekan-rekan seperjuangan di Partai NasDem Karawang.