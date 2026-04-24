KPK Usul Reformasi Kaderisasi Parpol, Edi Kholki: Capres dari Kader Partai Lebih Ideal

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bogor, Edi Kholki Zaelani, menyatakan bahwa wacana pencalonan presiden dari kader partai politik dinilai dapat memperkuat kelembagaan partai sekaligus mendorong sistem kaderisasi yang lebih terstruktur.

‎Menurut Edi, secara institusional, kebijakan tersebut akan menjadikan partai politik lebih solid dan memiliki sistem pembinaan kader yang jelas dari tingkat bawah hingga pusat.

‎“Secara kelembagaan partai, ini akan memperkuat posisi partai dan kaderisasi dipastikan berjalan dengan dinamis, tertata, serta terstruktur dan menjadi agenda serius partai,” ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah Pusat Mulai Jadikan Puncak Bogor Sebagai Lokasi Prioritas Penataan Kawasan Wisata

‎Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bogor itu menambahkan, hasil terbaik dari proses kaderisasi tersebut nantinya akan menjadi kandidat yang berkontestasi dalam pemilihan umum.

‎Dengan demikian, partai tidak hanya kuat secara organisasi, tetapi juga memiliki basis kader yang mengakar hingga ke tingkat bawah.

‎Lebih lanjut, Edi menilai kebijakan tersebut juga berpotensi memberikan efek elektoral yang signifikan bagi partai politik.

‎“Akan ada pengaruh yang sangat besar bagi suara partai itu sendiri,” katanya.

‎Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring telah melakukan kajian terkait tata kelola partai politik.