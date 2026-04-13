Presiden Prabowo Tiba di Moskow, Perkuat Kerja Sama Strategis Indonesia–Rusia

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Bandara Vnukovo-2, Federasi Rusia, pada Senin (13/4) pukul 07.45 waktu setempat dalam rangka kunjungan kerja untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima di Jakarta, kunjungan tersebut menandai komitmen Indonesia untuk terus mempererat hubungan bilateral sekaligus meningkatkan kerja sama strategis dengan Rusia.

Setibanya di lokasi, Presiden disambut oleh Deputy Foreign Minister Rusia Andrey Rudenko, Director of State Protocol Department Rusia Igor Bogdashev, Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia Jose Tavares, serta Atase Pertahanan RI di Moskow Marsma TNI Budi Susilo.

Selama berada di Moskow, Presiden dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum strategis untuk mempererat kemitraan kedua negara, khususnya di bidang energi dan sektor prioritas lainnya.

Kunjungan ini juga mencerminkan langkah aktif diplomasi Indonesia dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan negara mitra.

Pemerintah Indonesia memandang Rusia sebagai salah satu mitra penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global.

Sebelumnya, Presiden bersama rombongan terbatas bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada Minggu (12/4) pukul 23.10 WIB.

Dalam penerbangan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.